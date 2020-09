Leo Club Pescia Valdinievole. Chi è la nuova presidente

Tante sono le cose da fare, sempre che l’emergenza sanitaria non si metta di nuovo di traverso. “Ci concentreremo ad organizzare degli eventi di sensibilizzazione e di sostegno al territorio . Come abbiamo fatto già nell’anno precedente, in particolare, organizzeremo la raccolta dei rifiuti sulla Pescia e saremo una mano per la colletta alimentare del Banco Alimentare”, ha detto Erika appena eletta nella splendida cornice del Pavoniere Golf Country club di Prato dove si è svolta la cerimonia di apertura dell’annata e del passaggio della campana.

“Collaboriamo attivamente con i Lions club di riferimento sul territorio per quanto riguarda, tra le altre cose, la giornata di screening gratuito per la cittadinanza, in cui vengono effettuati test e visite da specialisti per quanto riguarda la vista, sordità, ecodoppler, ortopedia. Come Leo, raccoglieremo -a livello nazionale- fondi per donare strumentazione ad enti di primo soccorso, mentre a livello regionale ci occuperemo di donare robot di telepresenza ai poli universitari toscani”. Il tema operativo distrettuale (Tod) si chiama “LEOnardo”, per donare robot di telepresenza ai poli universitari di Firenze, Pisa e Siena che permettano a studenti con disabilità di partecipare alle lezioni e interagire con i docenti come se fossero in aula.