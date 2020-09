Covid-19, obbligo di mascherine. Multe fino a 1.000 euro

Scatta da oggi l’obbligo di indossare mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Il sindaco Giurlani ha firmato un’ordinanza che dispone l’uso delle mascherine dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 11,00 alle ore 13,30 nelle vie e piazze nei pressi degli istituti scolastici.

In particolare: Centro Cittadino – Piazza XX Settembre – Via Buonvicini – Piazza Matteotti – Via Sismondi – Parco di Valchiusa – compreso il parcheggio di cui a civici 54/56 di via dell’Unità d’Italia – Via Unità d’Italia fino a via San Michele – Via Simonetti – Passerella Sforzini Zona Stazione – Stazione ferroviaria FF.SS. pertinenze esterne – Area di sosta di via della Stazione e accesso ITCS F. Marchi – Terminal Bus via della Stazione – Via della Stazione nel tratto compreso tra il civico 14 e il civico 76 – Via della Dilezza Altri plessi scolastici – Parcheggio via Boito, antistante Scuola Primaria Alberghi – Via Boito – Via Mameli – Viale di Ricciano nel tratto compreso tra via Enrico Fermi e via Fiorentina – Area Parcheggio via Fermi – presso tutte le fermate del TPL (Trasporto Pubblico di Linea).

Giulani ha anche sollecitato i dirigenti scolastici dei plessi interessati affinché provvedano a rendere edotti sia gli studenti che i loro genitori, nel caso dei minori di età.