In Toscana sono 59 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri.

L’età media è di 43 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 28% tra 26 e 40 anni, il 24% tra 41 e 65 anni, il 24% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Delle 59 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall’estero. 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n.80 della Regione Toscana. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 51 anni, a Prato.

Complessivamente, 2.400 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 100 (3 in più rispetto a ieri), 18 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri).