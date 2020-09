Coronavirus non arretra. Tre casi a Pescia

In Toscana sono 138 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. L’età media dei 138 casi odierni è di 42 anni (il 23% ha meno di 26 anni, il 26% tra 26 e 40 anni, il 38% tra 41 e 65 anni, il 13% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico.

In provincia di Pistoia sono 18 i casi di positività in più. Tre solo a Pescia.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 92 (3 in più rispetto a ieri), 18 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri).

Oggi non si registrano nuovi decessi. LS