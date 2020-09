26 alunni in una classe di prima elementare? Troppi. Genitori delusi ma non rassegnati

Mancano pochi giorni all’avvio dell’anno scolastico ma rimangono ancora molte incertezze, non solo su quelle che saranno le disposizioni anti-contagio, ma, a quanto pare, anche sulla costituzione di alcune classi.

Presso la scuola primaria Simonetti, Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Pescia, sembra che verrà costituita un’unica classe di prima elementare con 26 bambini.

Troppi! Tanti che, almeno secondo i genitori, vi è il rischio di pregiudicare il sereno svolgimento della didattica. “Ci domandiamo quale aula possa ospitare, adeguatamente ed in sicurezza, 26 bambini. Il timore è che per sfruttare ogni centimetro possibile si debbano sacrificare arredi e spazi necessari invece all’apprendimento ed alla socialità”.

Ad oggi la scuola non ha fornito ancora alcuna risposta. “Si vedrà lunedì…”, dunque…

Il sovraffollamento nella classe non è mai gradito ma, men che meno lo è in questo periodo per l’emergenza epidemiologica in corso”.

Secondo i genitori che hanno scritto agli uffici scolastici regionali e provinciali, “altri istituti in Valdinievole, in deroga alle disposizioni vigenti, hanno formato prime classi anche con 13 alunni proprio per garantire il distanziamento sociale e una didattica “di qualità”.