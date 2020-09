Street Art per “coprire” le brutture. L’idea di Claudia Masini. Domenica in piazza del Grano

Domenica 13 settembre 2020, a Pescia, in piazza del Grano, dalle ore 17.30 si esibiranno tre artisti di street art in “Pescia.Zero”: Muz (al secolo Samuel Rosi), il fiorentino Fabrizio Forma e il lucchese Freddy Pills (Federico Bernardini).

Tutti e tre, su tre pannelli diversi, con le loro bombolette, daranno vita ad altrettante opere, diverse per originalità, creatività, particolarità, ma tutte unite da uno stesso tema: natura ed ecologia.

curata da Claudia Masini e Filippo Lotti, nasce per dimostrare che l’arte può servire ad aiutare una città. L’idea è quella di riuscire a valorizzare e allo stesso tempo nascondere i punti “critici” di Pescia. Questa iniziativa,e Filippo Lotti, nasce per dimostrare che. L’idea è quella di riuscire a valorizzare e allo stesso tempo

“Purtroppo -ha detto Claudia Masini- ogni città ha le sue zone d’ombra e l’idea di poterle riportare alla luce con opere d’arte può essere l’inizio di un nuovo, ulteriore percorso di valorizzazione di Pescia”.

Questa iniziativa potrebbe essere la prima di una lunga serie. I cittadini saranno invitati tramite una campagna Facebook, a mandare foto delle zone che, secondo loro, hanno bisogno di un restyling artistico. Saranno selezionate 10 foto, quindi 10 luoghi dove intervenire; durante l’evento verranno scelte le tre destinazioni delle opere su pannello.

L’evento sarà accompagnato dalla musica dal Dj Christian Rinaldi e intervallato da un incontro-intervista a Bruno Ialuna, scrittore, esperto di Street Art.

“Con questa iniziativa –ha detto Lotti– vogliamo dimostrare che l’arte non è solo cultura ma anche intrattenimento. Portare l’arte, gli artisti, tra la gente è una cosa che a me piace molto e coniugare i due aspetti non solo è innovativo ma anche educativo. È utile anche far vedere che i writer (o spray artist) non sono solo – come spesso erroneamente vengono etichettati – coloro che imbrattano i muri ma sono giovani che hanno voglia di raccontare e lo fanno con i mezzi e la tecnica a loro più congeniale”.

Per info:

Claudia Masini tel.347 682 8164

Filippo Lotti tel.333 389 2402

Pagina Facebook: Piazza del Grano Unica