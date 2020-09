Nuovo corso della Cestistica tutta pesciatina

La Cestistica riapre la stagione 2020/2021 con un nuovo corso, non soltanto per la presenza del del coach Andrea Matteoli ma soprattutto perché presenterà un roster composto da giocatori provenienti dalle giovanili della società rossonere. <Una squadra sicuramente giovane magari con poca esperienza ma con grande voglia determinazione e qualità – sono state le parole di Matteoli>. A far da chioccia i due senatori, Federico Bernardi e Alessandro Brogi coadiuvati da Giovanni Sodini e Edoardo Ciervo che saranno chiamati a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. A loro si aggiungeranno i giovani dell’under 18 Stefano Mariottini, Matteo Gherardini, Matteo Lorenzi, Michelangelo Ghera, Tommaso Alfieri e Giorgio Bianucci. Il gruppo roster sarà completato da Michael Martelli, lungo di 200, ex Monsummano, da Cristiano Michelotti e Davide Romoli, Leonardo Baragli, Gabriele Matteoli, Gabriele Ercolini e Tommaso Franchini che dopo esperienze diverse per motivi di studio, lavoro o altro, sono tornati a calcare il parquet di Pescia.