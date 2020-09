aspettandoilpalio2021. Corteggio e video per tenere alta la tensione

Domenica 6 settembre si sarebbe dovuto tenere il Palio dei Rioni, la quarantatreesima edizione, annullata o rimandata per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo scorso anno, a vincere fu il Rione San Michele che riuscì a bissare l’incredibile successo dell’edizione 2018. Per il Rione del drago verde su sfondo giallo il 2019 fu un anno d’oro. Vinse anche la diciassettesima edizione della palla al paniere e, in rappresentanza della città di Pescia, si aggiudicò il concorso “La bellezza e l’eleganza della donna nel medioevo e rinascimento”. Per l’occasione Martina Remorini vestiva un abito indossato da San Flavia Domitilla raffigurato nella tavola di Andrea di Bonaiuto, detto Andrea da Firenze, documentato dal 1346 al 1379. L’abito fu confezionato nell’atelier di Vania Guarisa, in via Lucchese a Ponte all’Abate.

I tantissimi volontari dei quattro quartieri hanno però voglia di tornare tra la gente e ribadire “quanto sia importante per tutta la Città e per tutti i rionali questa manifestazione“.