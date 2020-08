La Diocesi di Pescia organizza per sabato 12 settembre il Pellegrinaggio di Comunione a Lucca. Il programma prevede il ritrovo alle 9,30 presso il giardino dietro la Cattedrale di S. Martino, la Catechesi sul Volto Santo e alle 11,30 la Santa Messa presieduta da Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca. Nel rispetto del protocollo anti-covid non saranno organizzati i pullman per il viaggio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso le parrocchie di appartenenza.