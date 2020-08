Veicolo sospetto al centro commerciale. Individuato 22enne pregiudicato

Nel pomeriggio di venerdì personale della Polizia di Stato ha individuato un veicolo sospetto in sosta nel parcheggio del centro commerciale “Montecatini”, nel Comune di Massa e Cozzile, un camper.

Il mezzo è risultato intestato ad una donna di etnia rom, pluripregiudicata e residente a Roma, controllata diverse volte nell’ultima settimana insieme ad altri rom tra cui alcuni con precedenti di polizia per furti in abitazione.

I poliziotti si sono appostati ed hanno notato dei soggetti risalire a bordo del mezzo che sono stati così identificati.

Tra loro vi era un 22enne, totalmente sconosciuto nelle banche dati interforze, il quale ha esibito un documento di identità croato risultato falso.

Da ulteriori accertamenti è emersa la vera identità del giovane, con a suo carico precedenti di Polizia per furti in abitazione ed una cattura per esecuzione ordine pena per fatti risalenti a quando era minorenne, avvenuti in Roma, e per i quali doveva scontare una pena residua di 1 anno.

Il giovane è stato trasportato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Firenze ed, inoltre, veniva segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia per false attestazioni a Pubblico Ufficiale ed uso di atto falso.

foto di repertorio