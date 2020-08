Impatto violento in via della Quercia. Nessun ferito

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito nell’incidente occorso intorno alle 8 di martedì in via della Quercia, una traversa di via Lucchese.

La dinamica è al vaglio degli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto. I due mezzi coinvolti sono un furgone di Alia Servizi Ambientali ed un’autovettura con a bordo due giovani ragazzi.

Stando alle dichiarazioni di alcuni testimoni l’auto si stava immettendo in via della Quercia da una traversa laterale mentre il furgone stava salendo da via Lucchese verso l’isola ecologica posta a nord di via ella Quercia.

L’impatto è stato violento ma per fortuna nessuno ha riportato lesioni.