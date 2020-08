Covid-19. Boom di casi. Altri 4 in provincia di Pistoia

In Toscana sono 79 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. L’età media dei 79 casi odierni è di 34 anni circa, il 68% è asintomatico. Delle 79 positività odierne, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti). 19 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Gli attualmente positivi sono ad oggi 878, di cui 845 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 33, 5 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Oggi non si registrano nuovi decessi.