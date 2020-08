Area sportiva “Valchiusa2”: manifestazione di interesse

Con la manifestazione di interesse per la concessione dell’utilizzo dell’area sportiva denominata “Valchiusa 2” per attività sportive e ludiche varie rivolte a tutte le fasce d’età da parte della Società Sportiva dilettantistica “Pinocchio Sport Pescia Asd“, il comune di Pescia invita altri soggetti a manifestare preliminarmente il proprio eventuale interesse descrivendo il progetto di utilizzo per attività ricreative, sociali e culturali.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC:

comune.pescia@legalmail.it

entro e non oltre le 23,59 del 18 settembre 2020.