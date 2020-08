Si ribalta con l’auto. AL pronto soccorso in codice giallo

Un autovettura si è ribaltata, nella mattinata di giovedì, in località Stignano a Buggiano, in via Cieligiole. Il conducente, un operatore postale in servizio, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia in codice giallo. La dinamica dell’incidente è al vaglio egli inquirenti giunti sul posto. L’uomo potrebbe aver perso il controllo dell’auto che si è ribaltata cadendo da un ciglio, per fortuna a bassa altezza. E’ stato soccorso dai volontari e dai medici della Misericordia di Uzzano.