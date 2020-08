Scontro tra autovetture. Al pronto soccorso in codice rosso

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto. Quel che però appare certo è che lo scontro avvenuto nella tarda mattinata di martedì, è stato di quelli da mettere tanta paura.

Un furgone proveniente da via Pacini, sul ponte di San Francesco, si è scontrato con un’autovettura che transitava su via Forti in direzione sud. Sull’auto c’erano tre persone.

Lo scontro è stato violentissimo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza con l’automedica.

Il conducente del furgone è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso. Per lui presunto trauma cranico.

Foto di repertorio