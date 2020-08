Mamma card e buoni spesa. Il comune vicino alle donne

L’Amministrazione Comunale intende sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e delle neo-mamme con figli da 0 fino a due anni di età, in questa particolare fase di emergenza sanitaria, attraverso azioni mirate.

MAMMA CARD

Che consiste in un autorizzazione di parcheggio gratuito in tutti gli stalli blu dislocati sul territorio comunale, attraverso la concessione di un tagliando/pass da esporre sul veicolo che confermi la titolarità ad usufruire dei parcheggi gratuiti.

La card consente di sostare gratuitamente per 60 minuti al giorno nelle aree di sosta a pagamento di tutto il territorio comunale .

La card garantisce 1 ora di sosta ogni giorno, non è legata ad alcuna targa (per tanto può essere usata con qualsiasi vettura) e la scadenza del tagliando coinciderà con la data del secondo compleanno del bambino/a..

La Mamma Card può essere richiesta:

– dalle future mamme: in questo caso occorre presentare il certificato medico di gravidanza in corso, unito alla richiesta, in base al quale, verrà calcolata la scadenza della mamma card aggiungendo 24 mesi alla presunta data di nascita del figlio.

-dalle mamme con un figlio/i fino al compimento del secondo anno di vita previa autocertificazione della data di nascita del bambino, il cui modello è allegato alla presente comunicazione.

In entrambe i casi sarà necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante alla domanda

BUONI SPESA

Concessione di n. 2 buoni spesa del valore di euro 50,00 (cinquanta) cadauno spendibili esclusivamente presso le farmacie che hanno aderito per l’acquisto di generi primari per lattanti quali, pannoloni, latte artificiale, pappe ed omogeneizzati, pomate. I buoni spesa saranno concessi una sola volta nel corso dell’anno solare.

La richiesta può essere presentata:

– dalle mamme con un figlio fino al compimento del secondo anno di vita con un attestazione ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00;

La compilazione dovrà avvenire unicamente sul modulo predisposto dall’Ufficio Politiche Sociali

o scaricandolo direttamente da questa pagina.

L’ istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Pescia, o tramite e-mail al seguente indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it

.

Per il ritiro sia del tagliando “MAMMA CARD” che dei BUONI SPESA l’interessato sarà contattato dall’Ufficio Politiche Sociali.

Per informazioni:

contattare l’ufficio Politiche Sociali ubicato in piazza Obizzi, 9 – piano terra, previo appuntamento al seguente numero telefonico 0572492338 o 3357817404.