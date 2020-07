Il TSN Pescia sempre più attivo sul territorio

Il Tiro a segno Pescia ha indetto insieme alla Banca di Credito Cooperativo – Banca di Pescia e Cascina e la partecipazione della sezione TSN di Cascina, una bellissima manifestazione a cui ha partecipato anche il gruppo paralimpico aretino. Nella C.10 Giovanissimi: oro per Gabriele Corvino di Pescia, seguito da Francesca Kodra di Cascina e da Emanuele Ammazzini di Pescia; in C.10 Allievi la vittoria è andata al pesciatino Thomas Incerpi seguito dalle due tiratrici di Cascina Linda Trocchi e Joddiclaire Kodra; la C. 10 Ragazzi è stata vinta dal pesciatino Alessio Traversi seguito dalla cascinese Gaia Carabalone, terzo Cristiano Tomei di Pescia; in C.10 Donne, podio tutto pesciatino con la bella vittoria più record personale di Jana Calamari, seconda Alessandra Caramelli e terza Arianna Molendi.

Nella categoria Juniores, Seniores e Master vittoria del cascinese Lorenzo Lombardi seguito dai pesciatini Daniele Vannoni e Giuseppe Giovacchini.

Specialità pistola P.10 Allievi la regina della categoria è Emma Vannoni, seconda è Fabiola Frusoni a pari merito con Emma Martelli. Nella Junior, Senior e Master è Federico Menichetti di Cascina che mette tutti in riga. Nella P.10 Paralimpico è l’aretino Alessandro Pelleni il vincitore, seguito dal Raffaele Di Luca del Gruppo Paralimpico della Difesa, e terzo il pesciatino Aziz Fettami.