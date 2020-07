Torna Pescia Antiqua in Piazza Mazzini

Domenica 26 dalle 9 alle 19, piazza Mazzini ed il centro storico di Pescia tornano ad ospitare, in tutta sicurezza, una nuova edizione di PESCIA ANTIQUA, mercato dell’antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage. Tutti esauriti i posti a disposizione degli espositori, a dimostrazione di quanto sia diventato importante partecipare a questo appuntamento, nonostante la concorrenza sempre più agguerrita di altre città e altre manifestazioni. Piazza Mazzini tornerà quindi ad ospitare le bancarelle selezionate dell’antiquariato mentre i prodotti gastronomici tipici troveranno collocazione in Borgo della Vittoria ed il mercatino vintage in via Andreotti, il tutto nel più scrupoloso rispetto del distanziamento e delle attuali normative anticovid 19.

Sarà questa una edizione particolare di Pescia Antiqua visto che si va ad inserire in un più vasto programma di manifestazioni che interessano la città dall’inizio di luglio e si protrarranno fino a metà settembre, richiamando molti visitatori anche da fuori regione. Ancora una volta sarà piacevole passeggiare tra le bancarelle dove sono esposti oggetti particolari che richiamano alla memoria momenti di vita vissuta e che possono essere delle valide proposte per un regalo particolare ed intelligente.

Pescia Antiqua è una produzione dell’associazione culturale Pinocchio 3000 realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive del Comune. Info 0572 1913547