Wind Tre, “molto più vicini”. Schiaffo al Comune, “L’antenna ad Aramo si farà”

La società di telefonia mobile Wind Tre non intende arretrare di un millimetro. “Il Comune di Pescia ha rilasciato le autorizzazioni, in particolare il provvedimento conclusivo del procedimento unico n.41 del 9.3.2020, e pertanto l’impianto per la copertura radiomobile ad Aramo si farà“.

Wind Tre ha spiegato le sue ragioni in una lunghissima lettera indirizzata al Comune di Pescia, nella quale cita sentenze Tar, leggi e norme, secondo le quali, “il tentativo del Comune di Pescia di bloccare i lavori non è ammissibile”. Nella missiva è scritto che la realizzazione dell’impianto è necessaria ad apportare “un miglioramento sostanziale della gestione del traffico voce/dati come richiesto dalla clientela Wind Tre”.

In tutta sostanza, Wind Tre invita il Comune a “farla finita”, e “scongiurare la necessità di un defatigante e non necessario contenzioso”. “Il Comune di Pescia si astenga dall’adottare il preannunciato provvedimento, provvedendo ad archiviare la procedura, ed anzi ad emettere un procedimento di conferma/convalida delle autorizzazioni rilasciate“.