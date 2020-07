Modesto Rosi interroga la giunta. Un mese fa l’attacco al Sindaco

Il consigliere comunale Modesto Rosi, di Pescia Cambia che sostiene il sindaco Giurlani in consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione sulla situazione complicata e caotica della viabilità degli Alberghi.

“Controllo costante e continuo sulla velocità delle auto che percorrono via Squarciabocconi dal semaforo di Alberghi. Le auto e gli altri mezzi che imboccano quella strada –ha scritto Modesto Rosi nella interrogazione- lo fanno a una velocità sostenuta”. La zona è priva di marciapiedi, nei pressi vi è un asilo e un plesso scolastico.

Rosi chiede anche di riposizionare la distanza dei veicoli fermi al semaforo in via Francesca per evitare che i camion, soprattutto, “quando svoltano verso via Zei, urtino sui marciapiedi, deteriorandoli e creando pericolo alle persone e anche alle auto in sosta “.

Rosi, che è espressione di un preciso territorio, quello di Alberghi e della zona sud di Pescia, dove nelle scorse elezioni raccolse un gran numero di voti, appena un mese fa, precisamente il 17 giugno, si scagliò contro il sindaco Giurlani. In quel giorno, su Pescia, cadde una quantità eccezionale di pioggia che mise in ginocchio tante attività e famiglie di Alberghi e Pesciamorta.

Rosi, dalla sua pagina Facebook, esortò Giurlani a “smettere di fare i videini e cominciare a pensare alla sicurezza dei cittadini”, “potrei anche denunciarla per procurata calamità”. Poi un ammonimento all’intera maggioranza, “da qui in avanti fatti e non parole”.