Cinque “centisti”, due con lode all’Agraria

Cinque i diplomati con il massimo dei voti all’Istituto tecnico agrario “D. Anzilotti”. Due di loro, Aurora Petrini della classe VC indirizzo Produzioni e

Trasformazioni, e Niccolò Poli della VB indirizzo Viticoltura e Enologia, hanno avuto anche la lode a seguito di una prova di esame e di un curriculum scolastico eccellente. Entrambi

continueranno a studiare: Aurora si sta già preparando per il test di ingresso di Medicina, e Niccolò si iscriverà al sesto anno di specializzazione come Enotecnico presso il prestigioso Istituto

agrario di San Michele all’Adige, per poi frequentare in seguito anche l’Università. Altri due i 100/100 nella VC: Edoardo Sala ha intenzione di iscriversi a Chimica, mentre Elisa Ferrari tenterà il test di Medicina. Francesca Marchi della classe VF indirizzo Biotecnologie Sanitarie: per lei a settembre si apriranno le porte di Ingegneria Chimica a Pisa.