Armi e munizioni in casa. Arrestato pregiudicato

I poliziotti del Commissariato di Pescia lo hanno aspettato nei pressi della propria abitazione, a Ponte Buggianese, e nonostante l’uomo abbia negato fermamente ogni accusa, dalla successiva perquisizione in casa sono state rinvenute armi detenute clandestinamente.

L’uomo arrestato in flagranza di reato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi e ricettazione, è un 37enne di origini calabresi, pregiudicato.

La perquisizione, nonostante il comportamento omissivo ed ostruzionistico del proprietario ha dato esito positivo solamente grazie all’elevata professionalità e non comune acume investigativo degli agenti che hanno rinvenuto armi e munizioni che lo stesso aveva ben occultato in diversi “nascondigli” del tutto inverosimili e fantasiosi.

Nel sottotetto è stato ritrovato un fucile semiautomatico cal. 12 marca Benelli con matricole abrase nascosto tra le numerose masserizie, una pistola cal. 6,35mm con quattro cartucce all’interno del caricatore è stata invece ritrovata in una scatola di derivazione dell’impianto elettrico, avvolta in uno straccio e nastro di carta, un caricatore bifilare in dotazione per pistola Beretta 92, con all’interno​ 14 colpi cal.9X21mm era nella cassetta di deviazione dell’impianto termoidraulico, mentre in diversi altri posti e sempre ben occultati sono state ritrovate in totale 110 cartucce cal.12, 9x21mm e 6.35mm.

Su disposizione del P.M. Grieco l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Prato a disposizione dell’A.G.. Nella mattinata di venerdì il G.I.P. del Tribunale di Pistoia, Dott. Gaspari, ha convalidato l’arresto e disposto la misura di custodia cautelare in carcere.​