A Montecatini Terme nonostante il foglio di via. Denunciato extracomunitario

Un 26enne albanese residente a Pescia è stato sorpreso a Montecatini Terme nonostante un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel comune per tre anni.

L’uomo, in violazione delle prescrizioni impostegli, era in possesso di uno smartphone. E’ stato denunciato e gli è stato sequestrato il telefono.

Il 26enne è noto alle forze dell’ordine in quanto già sottoposto ad avviso orale. L’avviso orale è una misura di prevenzione con la quale il Questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge. Qualora il soggetto destinatario dell’avviso orale prosegue con condotte illecite viene segnalato per misure di prevenzione più strette come ad esempio la sorveglianza speciale.