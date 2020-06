Lions. Tredicimila euro alla Caritas

Il Fondo di Solidarietà istituito nella scorsa primavera, in piena emergenza sanitaria, dal Lions Club Pescia con il suo Presidente Maurizio Sonnoli ha raggiunto ottimi frutti.

In questi giorni sono stati infatti donati nelle mani del Vescovo Mons. Filippini i primi 13.000 Euro da destinare alla Caritas Diocesana di Pescia per venire in auto delle famiglie in disagio economico, lavorativo, familiare ed abitativo.

La raccolta è solo agli inizi, tutti possono aiutare donando un’offerta libera al Fondo.

Ecco le coordinate da utilizzare per il versamento: IT 29J0835824900 000 000 771672 – Banca di Pescia e Cascina Credito Coop – Beneficiario Lions Club Pescia Solidarietà – Causale Fondo Solidarietà Lions Pescia.