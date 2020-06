Svelato l’artensemble di Claudio Stefanelli che conclude la trilogia sull’arte e l’architettura pesciatina.

L’ensemble, ovvero l’insieme di tante mattonelle in ceramica porcellanata, è posizionato sul muro di cinta del Convento delle Salesiane in via Giusti, nel quartiere del Duomo.

Riproduce gli edifici storici della “Nobile Città di Pescia e dintorni”, tenuti insieme dal ponte del Duomo, storicamente ritenuto il collegamento tra la parte religiosa e quella amministrativa della città.

Le precedenti installazioni, in via Pacini e via Turini, sempre in ceramica, riproducono alcune opere scultoree e tele, affreschi o dipinti tutti custoditi nella nostra città.