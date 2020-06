Interruzione energia elettrica lunedì 22 dalle 10 alle 16 per lavori necessari sulla L/MT COLLODI per il completamento dei lavori di sostituzione sostegno deteriorato e sostituzione tratto di linea nuda con cavo isolato non completati il 6 marzo a causa delle avverse condizioni meteo e del 13 marzo per emergenza COVID 19. Le vie interessate sono: via Casanova 2, 82a, 82x, via Colli di Uzzano 45, via di Speri 24a, 28p