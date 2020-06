ULTIM’ORA – Annullato l’incontro di Renzi a Pescia

Il mercato dei Fiori di via Salvo D’Acquisto non può garantire le condizioni di sicurezza richieste. E così, la trasferta a Pescia di Matteo Renzi per la presentazione della sua ultima fatica editoriale “La mossa del cavallo” prevista per venerdì 19 alle ore 21 è annullata.

Un gran peccato! Perchè a prescindere dalle simpatie, o antipatie, politiche per l’ex premier, l’evento era dato per sold-out, tutto pieno.

Rammarico nelle parole del fondatore del comitato Italia Viva a Pescia, Pescia Viva, Nicola Romagnani. “Pescia e le sue istituzioni si dimostrano ancora una volta deboli ed incapaci di accogliere grandi eventi”.