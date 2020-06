Eroina. Arrestato 44enne nullafacente con reddito di cittadinanza

Agenti del Commissariato di Pescia hanno arrestato un 44enne residente in Valdinievole in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il comportamento un po’ furtivo dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, non è passato inosservato. Gli agenti hanno fermato il 44enne in una stradina secondaria in zona Traversagna.

All’atto dell’identificazione, e alla richiesta se stesse nascondendo dello stupefacente, dopo un momento di titubanza nella risposta, ha estratto dalla tasca dei pantaloni due grossi ovuli contenenti eroina.

Anche la successiva perquisizione domiciliare dava esito positivo in quanto veniva rinvenuto altro stupefacente occultato all’interno della propria camera da letto.

Lo stupefacente è risultato essere eroina del peso complessivo di 24 grammi circa.

L’arresto è stato poi convalidato dal Gip del Tribunale di Pistoia che ha disposto la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il soggetto, non svolge alcuna attività lavorativa e risulta beneficiario del reddito di cittadinanza.