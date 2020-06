In Toscana sono 7 i casi di positività in più al Coronavirus rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono oggi 510, di cui 460 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e 50 persone sono invece ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, di cui 14 in terapia intensiva. È il punto più basso dal 6 marzo 2020 per i ricoveri totali.

Si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 70 anni.