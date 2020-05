Sandro Orlandini di Cia: “Arresto disincentiva fenomeno criminale”

Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro, ha applaudito al recente arresto da parte dei Carabinieri di Pescia del pesciatino di 58 anni, ritenuto responsabile di almeno una dozzina di furti in aziende florovivaistiche.

“Pur in un momento di estrema pressione per tutti, le forze dell’ordine, in questo caso i Carabinieri di Pescia, hanno garantito la legalità mettendo fine alla serie di furti in aziende che, in alcuni casi, rischiava di compromettere la stessa stabilità delle aziende”, ha detto Orlandini.

“A tutt’oggi si tratta di un fenomeno criminale difficile da arginare e controllare. Garantire la sicurezza nelle campagne, in grandi superfici, dove operano i vivai non è semplice”.