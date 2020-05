Ritrovato il Piaggio Porter rubato del Comune. Le curiosità

I Carabinieri di Pescia, durante i consueti controlli sul territorio, hanno individuato il Piaggio Porte di proprietà del Comune di Pescia denunciato rubato.

Il mezzo è stato rinvenuto nei pressi dell’Esselunga, in un piccolo parcheggio in angolo tra via Garibaldi e via di Campolasso. Lo hanno detto il primo cittadino Giurlani appena avuto notizia dal comandante dei Carabinieri Marraccini. Aveva i finestrini aperti. “Non è stato toccato niente. Anche le chiavi del magazzino ed altri documenti erano al loro posto”. Le indagini naturalmente proseguono. “Sembra più una spregio, un dispetto -ha detto il primo cittadino-, oppure il gesto di qualche malintenzionato che poi non ha resistito al pressing mediatico e di indagini ed ha deciso di “far ritrovare” il mezzo”.

Nei giorni scorsi due operai del Comune, dovendo trasportare gli attrezzi necessari per alcuni lavori di piccole e medie dimensioni, si erano accorti che il Piaggio Porter era stato trafugato.

Il mezzo è solitamente parcheggiato nel magazzino comunale in via Bellini, una traversa di via Nieri, a due passi dall’ospedale. Secondo le dichiarazioni del responsabile comunale rese ai militari, il furto era presumibilmente avvenuto nelle ore serali o notturne fra il 2 e il 4 maggio.