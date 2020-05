“La Giunta risponde”, terzo appuntamento e prossime novità

Terzo appuntamento domani 5 maggio alle 15 in diretta dalla sala consiliare del comune per “La giunta risponde“, il question time con la giunta del comune di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani, in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente www.comune.pescia.pt.it

Gli argomenti riguarderanno il tema di questa fase 2 e comunque delle conseguenze di questa emergenza sanitaria.

Novità future importanti per i cittadini che potranno presentare le loro domande attraverso la mail lamministrazionerisponde@comune.pescia.pt.it, whatsapp al 3296509650 e, al termine dell’emergenza sanitaria, di recarsi di persona all’ufficio Urp riempiendo un apposito modulo.