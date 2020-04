Covid-19 in Toscana. In calo i ricoveri, aumentano i guariti

Si riducono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 in Toscana che oggi, giovedì 30 aprile, sono complessivamente 672, 43 in meno di ieri. Di cui 126 in terapia intensiva (meno 13 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 16 di marzo 2020 per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 2.926 (più 124 rispetto a ieri).

Si registrano purtroppo anche 15 nuovi decessi: 8 uomini e 7 donne con un’età media di 80,7 anni. Sono 842 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 287 a Firenze 42 a Prato, 74 a Pistoia, 117 a Massa Carrara, 119 a Lucca, 72 a Pisa, 44 a Livorno, 38 ad Arezzo, 26 a Siena, 16 a Grosseto, 7 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.