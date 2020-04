Genitori, “ripulire aree a verde pubbliche tra i condomini”

“Tutte le aree a verde siano ripulite”. E’ l’appello di tanti genitori che, in vista dell’allentamento delle misure anti-contagio a partire dal prossimo 4 maggio, chiedono che ogni zona a verde, soprattutto quelle nell’imminenza di condomini, sia ripulita da erbacce e rifiuti.

“Pur con le dovute garanzie di sicurezza anti-contagio, i nostri bambini potranno scendere dagli appartamenti all’interno dei quali sono costretti da quasi due mesi e starsene all’aria aperta”, dicono babbo e mamma.

In effetti, le aree a verde disponibili di utilità pubblica sono numericamente assai di più di quelle “ufficiali”, come i giardini di piazza Matteotti, il parco Simonetti o altri. Si tratta per lo più di giardini di prossimità che durante l’anno sono manutenuti dai genitori dei bambini che li frequentano. Ora però necessitano di un intervento più importante.

In quelle aree non dovrà esserci spazio per i cani e i loro “bisogni”. Per quello ci sono gli sgambatoi già individuati dal Comune in via Fiorentina o, quando sarà riaperto, il lungo fiume.