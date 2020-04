Franceschi: “San Domenico, assenteismo sconsiderato? Camarlinghi spieghi”

“Abbiamo letto con stupore e dispiacere quanto dichiarato dal presidente di quella struttura, Ilaria Camarlinghi, in un comunicato agli organi di informazione. Dichiarazioni offensive nei confronti dei lavoratori della struttura al riguardo del presunto assenteismo dal lavoro per motivi a suo dire inopportuni, data la situazione in cui ci troviamo senza forse appurare se tali assenze siano o meno giustificate?”. Lo ha detto Oliviero Franceschi di Lega Salvini.

Per Franceschi, “le condizioni in cui hanno lavorato e stanno lavorando le dipendenti sono al limite delle loro umani forze, sia fisiche che psichiche. Con coraggio e abnegazione si prestano ad assistere malati quando invece sarebbe stato opportuno precedentemente aver avuto preparazione e attrezzature specifiche che, come letto da alcune dichiarazioni apparse sulla stampa, risultano carenti”.

Franceschi ha poi detto di aver provveduto ad informare il Prefetto di Pistoia e ipotizza reati penali per danno di immagine o altro.

“Con quale spirito rientreranno a lavorare questi dipendenti? Lavoratori offesi con così tanta facilità mediante la stampa e senza alcuna prova certa? Camarlinghi ha fatto tali affermazioni a titolo personale o su delega di altri?”, ha concluso Franceschi che si aspetta naturalmente una risposta al riguardo.