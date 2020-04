Coronavirus. Salgono a 55 i “positivi” a Pescia. Ancora due signore

Sono due donne, una nata nel 1973, residente tra veneri e Collodi, e l’altra nel 1977, le persone in più risultate positive al Covid-19 a 24ore dal precedente bollettino medico a Pescia. L’Ausl sta effettuando in queste ore le indagini epidemiologiche per determinare chi è entrato in contatto con le due donna e raccomandare il periodo di quarantena.

Le due signore stanno bene e sono in isolamento nel proprio domicilio.

Ad oggi si contano dunque 55 persone risultate positive al coronavirus a Pescia e, purtroppo, dieci decessi (otto dei quali nelle due residenze per anziani, San Domenico e Villa Matilde).