Covid-19 in Toscana. Boom di guariti, ma 19 decessi

Finalmente una buona notizia, sono 533 i guariti dal coronavirus a 24 ore dal precedente bollettino medico, in Toscana.

Si riducono anche le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 994 (10 in meno di ieri), di cui 174 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).

Purtroppo sono da segnalare anche 19 casi di decessi, 11 uomini e 8 donne con un’età media di 83,3 anni.

La nostra regione è all’11° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 233 casi per 100.000 abitanti.