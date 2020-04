ULTIM’ORA I Problemi statici, ponte a rischio chiusura. “Somma urgenza”

E’ di qualche minuto fa la notizia del provvedimento per la limitazione del traffico sul ponte all’Abate, la Sr435, per lavori di manutenzione. La viabilità sarà a senso unico alternato e consentito alle sole autovetture. Divieto di transito, dunque, per i mezzi pesanti.

A seguito di segnalazioni di alcuni utenti, i tecnici della provincia di Pistoia hanno fatto un sopralluogo nella giornata di mercoledì e deciso per la limitazione del traffico. Vi sono problemi statici all’arcata centrale, quello che sostiene il peso dell’intero viadotto.

Domattina, giovedì, alle ore 10 ci sarà un nuovo sopralluogo con i tecnici provinciali e comunali, il sindaco Giurlani ed il presidente della Provincia Luca Marmo.

Una notizia sconvolgente che fa tornare con la mente al giugno di un anno fa quando fu interdetto al traffico il ponte di Alberghi, o all’agosto 2018 quando a chiudere fu, in quell’occasione, il ponte del Marchi. Oppure ai casi, assai più drammatici, dei crolli del ponte Morandi a Genova e del ponte sul fiume Magra.

Si tratta di uno snodo cruciale per la viabilità tra la Valdinievole e la Lucchesia con il distretto cartario. “E’ necessario intervenire subito -ha detto Giurlani-, con carattere di “somma urgenza”. E’ difficile immaginare vie alternative per i camion, decine ogni giorno, che transitano in quell’area”.