Giurlani e Filippini, ultimo saluto a Egiziano, nona vittima del Covid-19

Il Covid-19 ha portato via dall’affetto dei suoi cari e delle persone che lo conoscevano anche Egiziano.

E’ la nona vittima per coronavirus a Pescia dall’inizio della pandemia.

Egiziano aveva 93 anni, era stato ospite della residenza per anziani San Domenico, fino al ricovero al San Jacopo di Pistoia per l’accertata positività al virus.

La salma di Egiziano sarà tumulata al cimitero di via Squarciabocconi. Il vescovo Filippini ed il sindaco Giurlani lo ricorderanno alle ore 16,30 in diretta Facebook dal sacrario dei Caduti in piazza Mazzini, com’è stato per le altre vittime del Covid-19.