Un lettore: “Sanificazione strade inutile”

Come molti quotidiani nazionali stanno riportando nelle ultime ora vi pongo all’attenzione un articolo dal sito dell’OMS [World Healt Organization] revisione di uno precedente del 27 marzo, sostanzialmente invariato, dove si dimostra ladel COVID-19.Questo studio condotto in Cina pur sotto la supervisione del OMS, assieme a molti altri temi, ribadisce che i. La cosa ci sembrerà ovvia visti i tempi, ma pone di nuovo all’attenzione l’inutilità totale delle procedure che in molti comuni d’italia sono in atto come la sanificazione delle strade, con o senza nebulizzazione.

Ho avuto diversi scambi con il sindaco Oreste Giurlani in merito, il quale fa soltanto orecchie da mercante, mettendosi dietro al paravento del “me lo chiede la gente” e “ma la sostanza è nebulizzata quindi non inquina” , continuando insistentemente a ignorare il fatto che tale pratica sia inutile. Ho anche i vari comunicati di Arpat, dove si ribadisce di nuovo l’inutilità della pratica, la totale mancanza di prove scientifiche sulla sua utilità, ma nulla… Tutto prosegue e quasi mi sento preso in giro… anche se essendomi fatto unicamente portavoce è un pò come se prendesse in giro l’OMS stessa… .