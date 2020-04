“Grazie per quanto state facendo per superare questa emergenza sanitaria”, sono state le parole dell’assessore regionale alla protezione civile della Toscana Federica Fratoni in visita al centro operativo comunale di protezione civile di Pescia, uno dei primissimi attivati in Italia, a partire dallo scorso 25 febbraio 2020, con la scoperta del primo caso positivo in città, il 49enne tecnico informatico.

“Pescia e Giurlani hanno capito prima di altri la dimensione di questa crisi sanitaria e grazie all’efficienza, alla operatività e all’organizzazione della protezione civile comunale sono state fatte molte operazioni importanti, come la distribuzione di mascherine e tante altre –ha detto Federica Fratoni all’esterno dell’info point di piazza Mazzini-. Il ringraziamento a Giurlani è anche un attestato di stima e apprezzamento per i sindaci che, come lui, stanno lavorando incessantemente per la collettività e costituiscono un determinante presidio del territorio. Insieme a loro tutti i volontari che con la loro opera permettono di assistere le famiglie in difficoltà. Da parte nostra ci siamo appoggiati alla rete comunale per distribuire le mascherine, aggiungendo altro lavoro, ma nessuno si è lamentato ma anzi abbiamo avuto grande collaborazione e sensibilità. Di questo impegno, anche a nome del governatore Rossi, non possiamo che ringraziare tutti quanti”.