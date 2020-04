Coronavirus, spostamenti non consentiti. Dalla Polizia Municipale controlli e sanzioni. I numeri

La Polizia Municipale di Pescia è in campo per contrastare o ridurre gli spostamenti non consentiti in auto o a piedi e dunque il mancato rispetto delle norme cosiddette anti-contagio. Un lavoro straordinario per l’impegno e la qualità profusa.

Negli ultimi dieci giorni gli agenti hanno lavorato in macchina, a piedi, sul bus e anche in stazione. Sono state utilizzate 43 pattuglie per un totale di 352 ore di servizio, sia in divisa che in borghese. Sono stati eseguiti 326 controlli a persone, 117 ad attività produttive e 226 a veicoli in transito.

Sono state elevate ventidue sanzioni e multe da 400 euro e 533 euro.

“Nonostante gli sforzi per far rimanere le persone in casa, fornendo servizi e assistenza in questa chiave, c’è bisogno di controlli e le forze dell’ordine tutte lo stanno facendo alla grande. Il resto lo deve fare il senso di civiltà di tutti noi”, ha detto il sindaco Giurlani.