I consiglieri, dell’Associazione “Quelli con Pescia nel cuore”, autotassandosi, hanno devoluto al Comune di Pescia ottocento euro così ripartiti: €200,00 alla Protezione Civile locale come ringraziamento per gli sforzi profusi durante questa emergenza, e € 600,00 per l’iniziativa “Cibo per tutti” solidarietà alimentare, affinché nessuno dei concittadini bisognosi resti senza il necessario per vivere dignitosamente il periodo.