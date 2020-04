Elle “spacca”. Su Spotify il suo primo album

Dopo il successo di “Tennent’s” con ben 7000 ascolti, ora Luca Pieroni fa sul serio e pubblica il suo primo album. Sabato 4 aprile uscirà “Forever”, contiene 11 canzoni, due già uscite e famose tra i giovani, “Tennent’s” e “Odio”, e altri 9 inediti.

Alcune canzoni sono in featuring con altre giovani promesse, come Davide Orlando in arte Nasty, Matteo Nocetti “Snek”, Francesco Nacci “Nacci” e Filippo Valgimigli “WhiteBaby”.

Se pochi mesi fa Luca non si sarebbe mai immaginato di fare il cantante, le sue idee, grazie anche soprattutto all’appoggio degli amici e il successo riscontrato, sono cambiate e intraprendere tale carriera potrebbe essere un bel sogno da realizzare. Ha già fatto esibizioni dal vivo in alcune discoteche nelle province di Lucca e Pistoia.

L’album sarà disponibile su YouTube e su tutti i digital store: Spotify, Apple Music, Amazon Music e Google Music.

“Molti miei amici si complimentano con me, non solo perché le canzoni sono ascoltabili ma anche perché hanno fatto molti ascolti; questo mi ha dato un gran coraggio e ne sono lusingato. Con quest’album faccio conoscere tutto me stesso, spero vi piaccia“, ha detto Luca.