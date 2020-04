Pescia calcio: solidarietà e iniziative per i propri tesserati

Il Covid-19 e le decisioni del Governo Conte hanno fatto chiudere anzitempo tutte le attività sportive e anche il Pescia calcio ha dovuto seguire le direttive. Ne abbiamo parlato con il presidente Alessandro Lucherini. <Come società è stata subito nostra intenzione continuare a mantenere i rapporti e sostenere i ragazzi in questo momento particolare e alcuni allenatori si sono subito attivati tramite social a dare compiti “esercizi fisici” a casa. Un’altra cosa molto simpatica che abbiamo voluto creare è quella del trofeo “IL PALLEGGIATORE D’ORO” riservato ai nostro tesserati dove ogni bambino o ragazzo dovrà postare un video, sul gruppo WhatsApp della propria annata, dove palleggia col pallone da calcio, in modo da poter contare il numero raggiunto; in palio 10 palloni per tutte le categorie>. <Guardando alla squadra maggiore, capolista con 15 punti di vantaggio a sei giornate dal termine, siamo ancora in attesa delle decisioni da parte della federazione; la nostra speranza è quella di arrivare a terminare regolarmente la stagione magari con un doppio turno settimanale>. La società rossonera si è altresì distinta con un bellissimo gesto di solidarietà donando la somma di 1000€, alla Protezione Civile di Pescia per il loro impegno a favore delle famiglie del nostro territorio.