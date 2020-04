Acque spa: la bolletta web per sostenere gli ospedali toscani

Acque Spa lancia una campagna solidale e per ogni adesione alla bolletta web permette di dare un prezioso contributo alla lotta contro la diffusione del virus Covid-19. Basta un click per aderire al servizio gratuito che consente di ricevere la bolletta on-line al posto di quella cartacea. Per ogni nuova adesione che arriverà da qui al prossimo 30 aprile, Acque devolverà 2 euro all’Estar, l’ente regionale di supporto tecnico-amministrativo, per sostenere l’attività degli ospedali della Toscana. In avvio della campagna il gestore idrico ha disposto una prima donazione di 15mila euro, alla quale ne seguiranno altre. Acque ha infatti fissato due obiettivi da centrare insieme agli utenti: se saranno raggiunte 3mila nuove adesioni alla bolletta web, il gestore donerà altri 15mila euro e farà altrettanto all’eventuale traguardo di 5mila nuove adesioni. La bolletta web può essere richiesta da tutti gli utenti e si attiva dallo sportello online MyAcque (Menù Fatture e pagamenti/Bolletta web). Gli utenti per i quali Acque ha già i contatti, che ancora non hanno aderito alla bolletta web, nei prossimi giorni riceveranno un messaggio diretto attraverso il quale, con un paio di click, potranno passare al nuovo sistema.