Covid-19. Pescia conta 12 casi positivi

Bollettino medico amaro per la città di Pescia quello aggiornato alla notte di mercoledì 25 marzo. Sono 2 in più le persone risultate positive al Covid-19. Si tratta di una signora 87enne da anni ospite della residenza per anziani Villa Matilde presso l’Istituto Don Bosco in via Galilei, e di un signore poco più che ottantenne residente in via Veneto.

Sono ricoverati in buone e stabili condizioni al San Jacopo di Pistoia. Il numero dei “positivi” è così salito a 12 a Pescia. Prima di loro, sono risultati positivi al test: l’impiegato 49enne residente a Veneri, ora a casa di nuovo tra le braccia dei propri cari, la signora 84enne residente in via degli Orti, “collegata” per parentela o amicizia alla signora 68enne risultata positiva a Monsummano, Tommaso, il pover’uomo 88enne ospite della casa di riposo San Domenico deceduto nei giorni scorsi, e Giorgio, il compagno di stanza. I coniugi di 83 e 76 anni residenti in via Lucchese. Tre signore ospiti del San Domenico, di cui due , Catia e Patrizia in isolamento domiciliare nella struttura, la signora 71enne, residente nei pressi di via Lucchese.