Coronavirus. Positive le due ospiti del San Domenico. “Stanno bene, non ci sarà ricovero”

Sono risultate positive al test del Covid-19 le due anziane signore ospiti del San Domenico. Secondo il presidente della residenza per anziani Ilaria Camarlinghi “hanno sintomi molto lievi, non saranno ricoverate in ospedale, ma al momento sono trattenute nella struttura in isolamento”.

Hanno invece 83 e 76 anni gli anziani risultati positivi al Covid-19. Si tratta di marito e moglie residenti in via Lucchese a Pescia”. Lo ha detto il sindaco Giurlani. I due sono in condizioni stabili ricoverati, l’uomo al SS Cosma e Damiano di pescia, la donna al San Jacopo di Pistoia.

Prima di loro sono risultati positivi l’impiegato 49enne residente a Veneri, ora a casa di nuovo tra le braccia dei propri cari, la signora 84enne residente in via degli Orti, “collegata” per parentela o amicizia alla signora 68enne risultata positiva a Monsummano, Tommaso, il pover’uomo 88enne ospite della casa di riposo San Domenico