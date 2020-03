Incidente in Val di Forfora. Feriti e code

Un brutto incidente è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì, tra Calamari e Lanciole, in via Val di Forfora, a due passi da una cartiera. Per fortuna senza feriti gravi.

Le auto coinvolte, che si sono scontrate, sono due: una Jeep grigia con a bordo un uomo che, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, viaggiava in direzione Lanciole, ed una Smart verde con a bordo due signore, che percorreva la strada in direzione opposta.

I medici ed i volontari della Misericordia di Pescia hanno immediatamente soccorso la signora al volonte della Smart che riportava i traumi più evidenti e forti dolori alla spalla e ginocchio sinistri e costato per lo scoppio dell’airbag. La signora è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo.

La Misericordia di Uzzano e la Pubblica Assistenza di Pescia, giunti sul luogo dell’incidente poco dopo hanno soccorso l’altra signora a bordo della Smart e il guidatore della Jeep che ha riportato un taglio sulla testa e dolore addominale forse per lo scoppio dell’airbag, entrambi trasportati in ospedale in codice verde.

Gli agenti di Polizia Municipale sono corsi sul posto per gestire la coda che si è creata con auto e camion in attesa di transitare.