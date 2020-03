Maltrattamenti in famiglia. Carabinieri arrestano 24enne

La convivenza forzata cui sono sottoposti numerosi nuclei familiari sta aumentando le tensioni interne così come i casi di maltrattamenti in famiglia.

Anche a Pescia purtroppo, dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato nella giornata di venerdì, intorno alle 19, un giovane 24enne italiano, pur nato all’estero, per maltrattamenti alla madre 55enne.

Il giovane, nullafacente e con precedenti penali, ha aggredito la madre e messo a soqquadro l’intera abitazione. La donna è riuscita ad avvertire i Carabinieri che hanno arrestato il figlio, ora ai domiciliari in un’altra abitazione di proprietà.

L’episodio è accaduto in via degli Orti. L’uomo era già sottoposto all’obbligo di presentazione presso la PG per un reato analogo, sempre a danno della madre.

Pur nella tragicità di quanto è accaduto viene da tirare un sospiro di sollievo per l’intensa attività a tutela della persona e del territorio che Carabinieri, in questo caso, ma più in generale delle forze dell’ordine, stanno comunque svolgendo sebbene già impegnati al contrasto alla diffusione del Covid-19.